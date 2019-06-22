Уганда стартувала з перемоги на Кубку африканських націй

Уганда і Єгипет лідирують у групі А

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Уганда зустрічалася з ДР Конго.

Уганда святкувала перемогу, забивши у кожному з таймів по голу. На 15-ій хвилині після подачі кутового відзначився Патрік Кадду. На початку другого тайму після розіграшу штрафного Емануель Окві подвоїв рахунок.

Кубок африканських націй

Група А

Перший тур

Уганда - ДР Конго 2:0

Голи: 1:0 – 15 Кадду, 2:0 - 48 Окві

Раніше повідомляли, що гравці Камеруну не задоволенні розміром преміальних та відмовилися вилітати на Кубок африканських націй в Єгипет.

Нагадаємо, що Єгипет у матчі відкриття Кубка Африки обіграв Зімбабве.

Джерело - Чемпіон.