Уганда стартувала з перемоги на Кубку африканських націй

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Уганда зустрічалася з ДР Конго.
Уганда святкувала перемогу, забивши у кожному з таймів по голу. На 15-ій хвилині після подачі кутового відзначився Патрік Кадду. На початку другого тайму після розіграшу штрафного Емануель Окві подвоїв рахунок.
Кубок африканських націй
Група А
Перший тур
Уганда - ДР Конго 2:0
Голи: 1:0 – 15 Кадду, 2:0 - 48 Окві
Раніше повідомляли, що гравці Камеруну не задоволенні розміром преміальних та відмовилися вилітати на Кубок африканських націй в Єгипет.
Нагадаємо, що Єгипет у матчі відкриття Кубка Африки обіграв Зімбабве.
Джерело - Чемпіон.