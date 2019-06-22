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Уганда стартувала з перемоги на Кубку африканських націй

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Уганда і Єгипет лідирують у групі А
Уганда стартувала з перемоги на Кубку африканських націй

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Уганда зустрічалася з ДР Конго.

Уганда святкувала перемогу, забивши у кожному з таймів по голу. На 15-ій хвилині після подачі кутового відзначився Патрік Кадду. На початку другого тайму після розіграшу штрафного  Емануель Окві подвоїв рахунок.

Кубок африканських націй 
Група А 
Перший тур
Уганда - ДР Конго 2:0
Голи: 1:0 – 15 Кадду, 2:0 - 48 Окві

Раніше повідомляли, що гравці Камеруну не задоволенні розміром преміальних та відмовилися вилітати на Кубок африканських націй в Єгипет.

Нагадаємо, що Єгипет  у матчі відкриття Кубка Африки обіграв Зімбабве.

Джерело - Чемпіон.

#Уганда, #ДР Конго
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