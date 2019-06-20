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ФІФА назвала найкращих футболістів збірної України на переможному чемпіонаті світу

Сьогодні 13:10 414 0
5 найкращих українських футболістів на переможньому мундіалі
ФІФА назвала найкращих футболістів збірної України на переможному чемпіонаті світу
Міжнародна федерація футболу виділила 5 найкращих футболістів збірної України U-20 на переможному чемпіонаті світу у Польщі.

Про це йдеться в матеріалі на сайті ФІФА.

Визнання здобули голкіпер Андрій Лунін, півзахисник Сергій Булеца, захисник Юхим Конопля, а також нападники Данило Сікан і Владислав Супряга. Внесок кожного з них був коротко описаний.

Лунін: "Пропустив усього 4 голи на турнірі і показав, чому "Реал" підписав його в 2018 році".

Булеца: "Володар "Срібного м'яча", впливова 10-ка, брав участь практично у всіх атаках України, тричі забивши і зробивши дві гольові передачі".

Конопля: "Вражаючий правий захисник продемонстрував, наскільки він був корисний на обох половинах поля, демонструючи відмінні оборонні дії. Але також домігся відмінних результатів в атаці, зробивши 4 гольові паси, включаючи один у фіналі".

Сікан: "Нападник показав, наскільки він був безжальним фінішером майже кожен раз, коли його випускали, в цілому чотири рази відзначився на ЧС".

Супряга: "Пробувши весь турнір на заміні, він повною мірою скористався своїм першим виходом в старті, забивши вирішальні м'ячі у фіналі".

Нагадаємо збірна України стала чемпіоном світу U-20

Як раніше повідомляли Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20.

Джерело - espreso.tv.

#ФІФА, #Україна
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