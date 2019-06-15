Цітаішвілі - найкращий гравець фіналу чемпіонату світу U-20

Український форвард відірвався від переслідувача на два бали

Хавбек київського Динамо і молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20 проти збірної Південної Кореї (3:1), в якому підопічні Олександра Петракова в домінуючій манері переграли суперників з Азії.

Сам же Цітаішвілі став автором третього результативного удару українській збірній, встановивши фінальний рахунок зустрічі.

Варто відзначити, що Цітаішвілі набрав 296 балів за індексом платформи, випередивши хавбека збірної Кореї Кіма (294 бали) та українського форварда Владислава супряга (292 бали).

Також повідомлялося, Лунін - найкращий голкіпер чемпіонату світу U-20.

Джерело - Чемпіон.