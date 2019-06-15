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Збірна України U-20 - чемпіон світу!
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Вчора 11:38 1955
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
14.06.2019 20:26 1332
Фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея: ситуація з квитками. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
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Цітаішвілі - найкращий гравець фіналу чемпіонату світу U-20

Хавбек київського Динамо і молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі став найкращим гравцем фіналу чемпіонату світу U-20 проти збірної Південної Кореї (3:1), в якому підопічні Олександра Петракова в домінуючій манері переграли суперників з Азії.

Сам же Цітаішвілі став автором третього результативного удару українській збірній, встановивши фінальний рахунок зустрічі.

Варто відзначити, що Цітаішвілі набрав 296 балів за індексом платформи, випередивши хавбека збірної Кореї Кіма (294 бали) та українського форварда Владислава супряга (292 бали).

Також повідомлялося, Лунін - найкращий голкіпер чемпіонату світу U-20.

Джерело - Чемпіон.

#Цітаішвілі, #фінал, #чемпіонат світу
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