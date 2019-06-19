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ПСЖ відкритий до пропозицій стосовно продажу Неймара

Сьогодні 10:39 414 0
У Парижі розраховують на зацікавленість трьох європейських грандів
ПСЖ відкритий до пропозицій стосовно продажу Неймара

ПСЖ готовий продати Неймара, але ще не отримував конкретних пропозицій по бразильській суперзірці.

Про це повідомляє ESPN.

Джерело повідомляє, що у французькій столиці очікують відгуку від Реала, Барселони або Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося про потенційне повернення Неймара в Барселону, яка, у свою чергу, може відправити до Парижа когось із власних футболістів. Знову виступати за блаугранас імовірно хоче і сам бразилець.

В кінці минулого тижня стало відомо, що в Парижі мають намір запропонувати Неймару новий контракт ще на один рік.

Зараз футболіст травмований, через що пропускає поточний розіграш Копа Америка. У Неймара розтягнення зв'язок, відновлення займе близько місяця.

Після свого гучного переходу в ПСЖ бразилець став найдорожчим футболістом у світі - його трансфер обійшовся французькій стороні у 222 мільйони євро.

Нагадаємо, Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.

Також повідомлялося,  що Неймар може опинитися в Барселоні після вибачень.

Джерело - ESPN.

#Неймар, #ПСЖ, #продаж
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