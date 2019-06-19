ПСЖ відкритий до пропозицій стосовно продажу Неймара

У Парижі розраховують на зацікавленість трьох європейських грандів

ПСЖ готовий продати Неймара, але ще не отримував конкретних пропозицій по бразильській суперзірці.

Про це повідомляє ESPN.

Джерело повідомляє, що у французькій столиці очікують відгуку від Реала, Барселони або Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося про потенційне повернення Неймара в Барселону, яка, у свою чергу, може відправити до Парижа когось із власних футболістів. Знову виступати за блаугранас імовірно хоче і сам бразилець.

В кінці минулого тижня стало відомо, що в Парижі мають намір запропонувати Неймару новий контракт ще на один рік.

Зараз футболіст травмований, через що пропускає поточний розіграш Копа Америка. У Неймара розтягнення зв'язок, відновлення займе близько місяця.

Після свого гучного переходу в ПСЖ бразилець став найдорожчим футболістом у світі - його трансфер обійшовся французькій стороні у 222 мільйони євро.

Нагадаємо, Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.

Також повідомлялося, що Неймар може опинитися в Барселоні після вибачень.

Джерело - ESPN.