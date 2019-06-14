В головах футболістів лише перемога - гравець збірної U-20 про фінал ЧС

Збірна України U-20 готується лише до перемоги у фіналі молодіжного Мундіалю.

Про це розповів півзахисник збірної України U-20 Віктор Корнієнко.

"Йде цілеспрямована підготовка до матчу з Південною Кореєю. Дивимося суперника, вже була теорія. Хороший суперник, вони дійшли до фіналу заслужено. Але ми будемо розбирати їх сильні та слабкі сторони, прийдемо до спільної думки. Будемо вигравати.

Чесно кажучи, не сильно усвідомлюю, що граємо у фіналі, адже мета тільки одна — виграти його. Ось коли вже виграємо, коли візьмемо кубок в руки — тоді ми зрозуміємо, що зробили. А поки в головах тільки одне — вийти та перемогти у фінальній грі", - сказав Корнієнко.