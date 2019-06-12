Збірна України вже перемагала однолітків з Південної Кореї

Товариський матч закінчився з мінімальним рахунком на користь українців

У суботу, 15 червня, молодіжна збірна України U-20 в фіналі чемпіонату світу зустрінеться з однолітками з Південної Кореї.

Примітно, що підопічні Олександра Петракова вже обігравали майбутнього суперника в товариському матчі, який відбувся в березні. Тоді українці святкували мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а єдиний гол забив футболіст Динамо Сергій Булеца.

Нагадаємо, саме Булеца став автором єдиного гола в ворота Італії у півфіналі (1:0).

Південна Корея, у свою чергу, на шляху до фіналу переграла Еквадор (1:0).

Джерело - Чемпіон.