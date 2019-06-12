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Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова

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Високий пресинг та феноменальний захист у виконанні збірної України
Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова

Збірна України U-20 демонструє зразкову гру в захисті на чемпіонаті світу, який проходить в Польщі.

Про це написав відомий журналіст і тренер-аналітик молодіжної збірної України Євген Гресь.

"Молодіжна збірна України (U-20) пресингує своїх суперників на полях Польщі вже майже цілий місяць - і перед півфіналом у неї не було особливого вибору. Можна скільки завгодно нарікати на недоліки конструктивної гри підопічних Олександра Петракова, але цьому тренеру сьогодні аплодує вся країна - створити таку команду дорогого коштує.

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Чи то жарт: за шість матчів чемпіонату світу в площину воріт збірної України завдали всього 12 ударів, а з меж штрафного майданчика нам взагалі пробивали в середньому по 4,3 рази за гру. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру!

Італійці зі штрафної вдарили навіть менше цього показника. До воріт Андрія Луніна вони якщо й доходили, то покусані, пощипати і побиті", - зазначив фахівець.

Нагадаємо, збірна України U-20 перемогла італійців у півфіналі чемпіонату світу та пробилися в історичний фінал, де зіграють з однолітками з Південної Кореї.

Джерело - Чемпіон.

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