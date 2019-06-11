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Південна Корея зіграє проти України у фіналі чемпіонату світу

Вчора 23:34 335 0
Фінал відбудеться 15 червня
Південна Корея зіграє проти України у фіналі чемпіонату світу

Збірна Південної Кореї стала другим фіналістом молодіжного чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі.

Корейці мінімально обіграли збірну Еквадору. Єдиний гол на 39-й хвилині провів Джун Чой.

Нагадаємо, що раніше першу путівку в фінал молодіжного ЧС U-20 завоювала збірна України, яка обіграла Італію. Єдиний гол провів Сергій Булеца - Сергій замкнув простріл Коноплі.

Фінал Україна - Південна Корея відбудеться в суботу, 15 червня в місті Лодзь. Еквадор і Італія зіграють 14 червня в матчі за 3-е місце.

Чемпіонат світу 2019 U-20.

1/2 фіналу

11 червня

Еквадор - Південна Корея 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 39 Джун Чой

Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.

#Еквадор, #Південна Корея, #чемпіонат світу
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