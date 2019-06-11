Південна Корея зіграє проти України у фіналі чемпіонату світу

Збірна Південної Кореї стала другим фіналістом молодіжного чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі.
Корейці мінімально обіграли збірну Еквадору. Єдиний гол на 39-й хвилині провів Джун Чой.
Нагадаємо, що раніше першу путівку в фінал молодіжного ЧС U-20 завоювала збірна України, яка обіграла Італію. Єдиний гол провів Сергій Булеца - Сергій замкнув простріл Коноплі.
Фінал Україна - Південна Корея відбудеться в суботу, 15 червня в місті Лодзь. Еквадор і Італія зіграють 14 червня в матчі за 3-е місце.
Чемпіонат світу 2019 U-20.
1/2 фіналу
11 червня
Еквадор - Південна Корея 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 39 Джун Чой
Нагадаємо, збірна України переграла Італію і вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.