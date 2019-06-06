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Нідерланди – Англія: стартові склади команд на матч Ліги націй

Сьогодні 21:12 198 0
Матч 1/2 фіналу Ліги націй Нідерланди – Англія розпочнеться о 21:45 за київським часом
Нідерланди – Англія: стартові склади команд на матч Ліги націй

Збірні Нідерландів та Англії зустрінуться у півфінальному поєдинку Ліги націй. Стали відомі стартові склади команд.

  Актуально: Нідерланди - Англія: анонс і прогноз на матч Ліги Націй 

Переможець цієї зустрічі вийде у фінал Ліги націй, до якого вчора пробилася збірна Португалії. Матч відбудеться 9 червня на Ештадіу ду Драгау.

Ліга націй

1/2 фіналу

6 червня

Нідерланди - Англія

Стартові склади:

  Також: Нідерланди - Англія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй 

Нідерланди: Сіллессен, Думфріс, Де Лігт, ван Дейк, Блінд, де Роон, Вейналдум, де Йонг, Бергвейн, Депай, Бабел.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Чілвелл, Барклі, Райс, Делф, Рашфорд, Санчо, Стерлінг

Джерело - Чемпіон.

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