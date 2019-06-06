Нідерланди – Англія: стартові склади команд на матч Ліги націй

Збірні Нідерландів та Англії зустрінуться у півфінальному поєдинку Ліги націй. Стали відомі стартові склади команд.
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Переможець цієї зустрічі вийде у фінал Ліги націй, до якого вчора пробилася збірна Португалії. Матч відбудеться 9 червня на Ештадіу ду Драгау.
Ліга націй
1/2 фіналу
6 червня
Нідерланди - Англія
Стартові склади:
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Нідерланди: Сіллессен, Думфріс, Де Лігт, ван Дейк, Блінд, де Роон, Вейналдум, де Йонг, Бергвейн, Депай, Бабел.
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Чілвелл, Барклі, Райс, Делф, Рашфорд, Санчо, Стерлінг
Джерело - Чемпіон.