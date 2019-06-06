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Нідерланди - Англія: анонс і прогноз на матч Ліги Націй

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Нідерланди - Англія: анонс і прогноз на матч Ліги Націй

Ліга Націй

Півфінал

Португалія. Гімарайнш. Стадіон Афонсу Енрікіш. 21.45

6 червня

ТВ-трансляція на телеканалі Футбол 1

Нідерланди — Англія

Сьогодні, 6 червня, відбудеться другий півфінальний матч фіналу чотирьох Ліги націй. Збірні Нідерландів і Англії розіграють ще одну путівку в фінал турніру, вже знаючи ім'я майбутнього суперника. Зустріч відбудеться на стадіоні Афонсу Енрікіш в Гімарайнші, початок матчу о 21:45 за Києвом.

Збірна Нідерландів виграла групу A1 (Франція та Німеччина), вирвавши путівку в плей-оф на останніх хвилинах протистояння з німцями. Ван Дейк забив вирішальний гол на 90+1 першій хвилині, залишивши французів на другому місці внаслідок переваги в особистих зустрічах.

Англійці також здійснили камбек в останньому турі, відправивши хорватів до Дивізіону В. Головні фаворити групи A4, іспанці, після двох перемог на старті, не зуміли втримати переможний хід і задовольнялися другим місцем.

Раніше Нідерланди і Англія провели між собою 21 поєдинок на міжнародній арені. На даний момент статистика показує абсолютну рівність: по 6 перемог кожної з команд, а також дев'ять нічийних результатів. Збірна трьох левів трохи більше забивала 30:26, але цю перевагу можна списати на матч 1946 року, коли британці виграли з жахливим рахунком 8:2. У 21-му столітті відбулися вісім матчів, і тут вже перевагу мають помаранчеві (3-4-1, різниця голів 12:8). Два останніх товариських матчі закінчувалися гостьовими перемогами кожної з команд в один гол.

Також відзначимо, що обидві збірні мають по одній перемозі на великих міжнародних турнірах, хоча практично завжди вважаються в числі фаворитів. Мотивація виграти дебютний розіграш Ліги націй напевно велика. ЧС-1966 у одних і ЧЄ-1988 у інших - досягнення вагомі, але пора вже виграти щось і свіжіше. Хоча навряд чи зараз хоч хтось розуміє справжню цінність перемоги на даному турнірі.

Орієнтовні склади команд:

Нідерланди: Сілессен, Дюмфріс, де Лігт, ван Дейк, Блінд, де Роон, Ф.де Йонг, Вейналдум , Промес, Депа, Бабель.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайєр, Чілуелл, Хендерсон, Райс, Барклі, Санчо, Рашфорд, Стерлінг.

Прогноз Чемпіона: перемога Нідерландів 2:1.

 

Джерело - Чемпіон.

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