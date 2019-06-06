Нідерланди - Англія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Сьогодні, 6 червня, в португальському Гімарайші відбудеться матч 1/2 фіналу Ліги націй між збірними Нідерландів і Англії. Стартовий свисток на арені пролунає о 21:45 за київським часом.

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За свою історію національні команди зустрічалися 21 раз. На сьогодні між збірними встановилася рівність: по шість перемог у Англії та Нідерландів при дев'яти нічиїх в очних зустрічах, які зазвичай носили товариський статус. Останнім таким матчем була гра в березні 2018 року, коли Англія здобула мінімальну перемогу.

Прогноз експертів PariMatch:

На перемогу англійців коефіцієнт – 2,70, на вікторію Нідерландів – 2,85. Нічия – 3,2.

З високою ймовірністю обом суперникам вдасться відзначитись. Такий підсумок оцінюють коефіцієнтом – 1,78. Хоча б одна не заб’є – 2,04.

Нагадаємо, у другому півфіналі плей-оф раунду Ліги Націй збірна Португалії переграла Швейцарію.

Джерело - Чемпіон.