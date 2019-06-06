Капітан збірної України: Події на Сході України не можуть розцінюватися інакше, ніж агресія Росії

Те, що капітан збірної України U-18 Владислав Мудрик у Instagram написав, що йому сподобалося спілкуватися з гравцями російської збірної після гри на Кубку Словаччини – не свідчить про його шанобливе чи прихильне ставлення до Росії.

Про це розповів сам гравець.

"Мені дуже прикро, що все так склалося і ця історія була сприйнята саме таким чином. Всі ми, гравці збірної, добре розуміємо, що відбувається між Україною та Росією. Те, що я поставив лайк – не свідчить про моє шанобливе чи прихильне ставлення до Росії. Мені не зрозуміло, чому росіяни прийшли на нашу землю, воюють проти нас, але разом з тим повторюють, що ми брати і удають, ніби нічого не відбувається". Я не хочу виправдовуватися і говорити гучні слова. Просто хочу пояснити свою позицію. Те, що відбувається на сході України не може розцінюватися інакше, ніж агресія Росії. Дуже прикро, що у нас хочуть забрати наші землі: Крим і Донбас. Дуже хочу, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Принагідно хочу попросити пробачення у тих земляків, яких образила вся ця історія. Кожен з карпатівців, кожен з футболістів юнацької збірної України є патріотом і розуміє, хто несе відповідальність за смерті українців на Донбасі", — цитує Мудрика сайт лів’ян.

Нагадаємо, збірна України U-18 поступилася Росії в матчі за 3-е місце Кубка Словаччини та раніше програла одноліткам з Туреччини.

Джерело - Чемпіон.