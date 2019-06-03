Форвард Вест Гема Лукас Перес перейшов в Алавес.

Про це повідомляє офіційний сайт молотобійців.

30-річний іспанець підписав з новою командою контракт на три роки.

Сума трансферу не розголошується, але раніше Sky Sports повідомляв, що Алавес заплатить 2,5 мільйона євро. Також Вест Гем включить в угоду бонус в розмірі 30% від наступного продажу Лукаса.

Іспанський форвард відомий своїми виступами в чемпіонаті України. У період з 2011 по лютий 2013 року іспанець грав в Карпатах, після чого півроку провів в оренді в київському Динамо, проте не провів жодного матчу за основу біло-синіх.

Перес перейшов в Вест Гем з Арсенала в серпні 2018 роки за 7,5 мільйона євро. У сезоні, що завершився іспанець провів за молотобійців 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів.

Вест Гем, за який з літа 2018 року грає український вінгер Андрій Ярмоленко, фінішував на 10 місці в англійській Прем'єр-лізі. Алавес зайняв 11-у позицію в Ла-Лізі.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання Кадірі.

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Джерело - sportarena.com.