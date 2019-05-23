Динамо відмовилося продавати Циганкова в Наполі

Наполі зацікавився півзахисником Динамо Віктором Циганкова.
Про це повідомляє football.ua.
Італійський клуб зробив пропозицію про перехід українця в розмірі 18 мільйонів євро.
Правда, президент киян Ігор Суркіс навіть не став розглядати пропозицію італійців і відразу відповів відмовою.
У нинішньому сезоні 21-річний гравець провів 45 поєдинків у футболці біло-синіх, забивши 18 м'ячів і зробив 16 асистів. Взимку Циганковим цікавилася Рома.
Наполі також хоче купити українського півзахисника Руслана Маліновського з Генка.
Також, повідомлялося, що скаути Шахтаря переглядали Івана Перішича з Інтера.
Джерело - Football.ua.