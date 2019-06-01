Сьогодні, 1 червня на стадіоні у Мадриді відбудеться фінал Ліги Європи між англійськими Тоттенгемом та Ліверпулем.
Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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У прямому ефірі матч Тоттенгем - Ліверпуль покаже телеканал Футбол 1.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.
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Орігі на 87-ій хвилині подвоїв перевагу.
Салах відкрив рахунок у матчі на 2-ій хвилині.
Джерело - Чемпіон.