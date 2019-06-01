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Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 06:48 852 0
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів

Ліга Чемпіонів. Фінал

Мадрид. Ванда Метрополітан

Головний арбітр - Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція матчу на каналі Футбол 1

Текстова трансляція на Чемпіоні

Тоттенгем - Ліверпуль

Сьогодні, 1-го червня, відбудеться один з найочікуваніших матчів сезону — у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться в Мадриді, зустрінуться англійські клуби Тоттенгем і Ліверпуль.

Цікаво, чи багато хто зі знавців футболу перед стартом турніру чекали у фіналі саме на цю пару? Або хоча б просто на англійський дует, особливо після перших матчів півфіналу?

Футбол в черговий раз здивував своєю непередбачуваністю. У першому півфінальному матчі Ліверпуль на виїзді програв Барселоні зі, здавалося б, безнадійним рахунком 0:3, але вдома зумів зробити фантастичний камбек, обігравши каталонців 4:0. Тоттенхем, програвши Аяксу домашній поєдинок 0:1, і до перерви поступаючись у виїзній зустрічі 0:2, зумів за тайм забити три голи, вирвавши жадану перемогу у нідерландської команди.

Звичайно, і Тоттенгем, і Ліверпуль сподіваються перемогти. "Червоні" жадають взяти реванш за поразку від Реала (1:3) у фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону. Два поспіль програші у фіналі найпрестижнішого європейського клубного турніру — забагато навіть для наставника ліверпульської команди Юргена Клоппа, який відомий своєю невезучістю у вирішальних поєдинках за трофеї. 

У Тоттенгема, звичайно, є серйозні мінуси. Перш за все, це брак досвіду в проведенні матчів подібного рівня. "Шпори" — далеко не новачки у футболі, але неймовірний моральний тиск вирішального поєдинку може дати про себе знати, провокуючи на помилки. Плюсом для лондонського клубу буде повернення до складу 25-річного англійського форварда Гарі Кейна, який пропустив багато весняних матчів через травму. 

І все-таки здається, що у Ліверпуля більше шансів на перемогу, ніж у Тоттенгема. "Червоні" не програвали "шпорами" в 13-ти з 14-ти останніх матчів у всіх турнірах. Чому б підопічним Юргена Клоппа не продовжити цю позитивну серію? Та й упевненості в собі після знищення грізної Барселони у ліверпульців хоч відбавляй... Але Тоттенхем вірить у свої сили і свою вдачу. Команда Маурісіо Почеттіно готова не словом, а ділом довести, що по праву пробилася в фінал Ліги чемпіонів. Тому гра в Мадриді буде дуже спекотною.

Як завжди, всіх розсудить гра. Долю битви може вирішити одна найменша помилка, один неточний пас або одна геніальна заміна. Зовсім скоро ми дізнаємося, яка ж з англійських команд підніме над головою жаданий Кубок.

Слова:

Маурісіо Почеттіно (головний тренер Тоттенгема):

"Ми повністю готові, готові насолодитися грою. Треба бути готовими бігати, битися на полі, радіти тому, що відбувається. Ми хочемо увійти в історію футболу. І дуже добре знаємо, що для цього потрібно робити"

Юрген Клопп (головний тренер Ліверпуля):

"Знаю, люди кажуть, ніби ми фаворити, оскільки набрали більше очок в рідному чемпіонаті. Але якщо ви подивитеся на результати наших особистих зустрічей, то обидва рази рахунок був всього лише 2: 1. Так що перед початком гри переваги немає ні в однієї з команд"

Орієнтовні склади:

Тоттенгем: Льоріс, Тріпп'є, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сіссоко, Ваньяма, Еріксен, Аллі, Кейн, Моура.

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньйо, Вейналдум, Салах, Фірміно, Мане.

Прогноз Чемпіона: перемога Ліверпуля 3:1 

Джерело - Чемпіон.

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