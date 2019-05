Ліга Європи. Фінал

29 травня, 22:00. Стадіон Олімпійський, Баку

Челсі - Арсенал

У фіналі Ліги Європи 2018/19 зустрінуться англійські Челсі та Арсенал.

Матч відбудеться сьогодні, 29 травня о 22:00 за київським часом у Баку.

Не пропустіть: Трансляція Челсі - Арсенал: дивитися онлайн фінал Ліги Європи 29.05.2019

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні. Початок трансляції - 21:45.

🤩 IT'S MATCHDAY! 🤩



Sum up your excitement in 1 word...#UELfinal | @UKEnterprise