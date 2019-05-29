Ліга Європи. Фінал
29 травня, 22:00. Стадіон Олімпійський, Баку
Челсі - Арсенал
У фіналі Ліги Європи 2018/19 зустрінуться англійські Челсі та Арсенал.
Матч відбудеться сьогодні, 29 травня о 22:00 за київським часом у Баку.
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Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні. Початок трансляції - 21:45.
🤩 IT'S MATCHDAY! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 травня 2019 р.
Sum up your excitement in 1 word...#UELfinal | @UKEnterprise
Нагадаємо, у півфіналі Челсі у серії пенальті переміг Айнтрахт, а Арсенал упевнено здолав Валенсію.
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Джерело - Чемпіон.