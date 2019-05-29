Челсі - Арсенал: у матчі двох лондонських команд лише один англієць

Тренерські штаби Челсі та Арсенала в повному обсязі скористались відсутністю ліміту на легіонерів у фіналі Ліги Європи.

Актуально: Челсі - Арсенал 1:0. ОНЛАЙН

Наставник "синіх" Мауріціо Саррі та тренер "канонірів" Унаї Емері не надто довіряють англійським гравцям у важливих матчах.

У фінальному матчі Ліги Європи, в якому беруть участь дві лондонські команди, на поле вийшов лише один англієць. Ним став хавбек Арсенала Ейнслі Мейтленд-Найлс.

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Варто відзначити, що у кожного з суперників на лаві запасних залишилось по 5 англійців.

Джерело - Чемпіон.