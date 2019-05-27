Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20

На груповому етапі збірна України U-20 зіграє у квартеті D із командами США, Катару та Нігерії. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі команди із шести груп та чотири збірні, які фінішують третіми.
Чемпіонат світу з футболу U-20
Груповий раунд
Група D
Розклад матчів збірної України
24 травня, Бельсько-Бяла
Початок - 21:30
Катар - Україна
27 травня, Тихи
Початок - 19:00
Нігерія - Україна
30 травня, Бельсько-Бяла
Початок - 21:30
Офіційним транслятором поєдинків юнацького Мундіалю в Україні є канал UA-Перший. Коментуватимуть Денис Босянок та Дмитро Джулай.
Джерело - Чемпіон.