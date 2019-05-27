Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20

На груповому етапі збірна України U-20 зіграє у квартеті D із командами США, Катару та Нігерії. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі команди із шести груп та чотири збірні, які фінішують третіми.

Чемпіонат світу з футболу U-20

Груповий раунд

Група D

Розклад матчів збірної України

Україна - США 2:1

24 травня, Бельсько-Бяла

Початок - 21:30

Катар - Україна

27 травня, Тихи

Початок - 19:00

Нігерія - Україна

30 травня, Бельсько-Бяла

Початок - 21:30

Офіційним транслятором поєдинків юнацького Мундіалю в Україні є канал UA-Перший. Коментуватимуть Денис Босянок та Дмитро Джулай.

Джерело - Чемпіон.