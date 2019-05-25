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Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу

Сьогодні 01:48 486 0
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу

Сьогодні, 24-го травня, в Польщі відбувся матч молодіжного (команди U-20) чемпіонату світу між збірними України та США.

Рахунок у матчі на 26 хивлині відкрив Булеца. Та вже через 6 хвилин американці встановили рівновагу у матчі. 

У другому таймі Попов вивів українців уперед і встановив остаточний рахунок у матчі.

  Актуально: Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці

Чемпіонат світу

Група D

Україна - США 2;1 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Булеца, 1:1 - 32 Серванья, 2:1 - 51 Попов

Нагадаємо, що Сенегал розгромив Таїті.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #США, #Чемпіонат світу U-20, #U-20
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