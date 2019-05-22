Захисник Динамо отримав виклик до збірної Польщі

Захисник Динамо Томаш Кендзьора може допомогти збірній Польщі в іграх з македонцями і ізраїльтянами.
Про це повідомляє прес-служба команди.
Актуально: Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ
Наставник збірної Польщі Єжи Бржечек оголосив список викликаних гравців на найближчі два поєдинки Кадри у відборі на Євро-2020.
Поляки 7 червня в Скоп'є зіграють зі збірною Північної Македонії, а 10 червня у Варшаві приймуть збірну Ізраїлю.
У списку також опинився захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.
Джерело - ua-football.