У 30-му турі Прем'єр-ліги в Харкові зустрінуться Шахтар і Динамо.

Чемпіонат України, УПЛ

22 травня, Харків, ОСК Металіст, 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ)

Сумно про це говорити, але на цей раз зустріч Шахтаря і Динамо не має ніякого турнірного значення. Гірники вже виграли УПЛ, кияни - достроково стали другими. Все, що може зробити команда Олександра Хацкевича - це "грюкнути дверима", і виграти у вже чинного чемпіона цього сезону. Ну і трохи скоротити непристойний відрив другого місця від першого.

Зараз Динамо відстає від Шахтаря на 11 очок. Погодьтеся, що це перебір. Але тут ще питання в тому, що майбутнє Олександра Хацкевича туманне. Чи готова команда битися за цього тренера? Звичайно, ймовірність того, що він залишиться, вкрай мала. Президент Динамо Ігор Суркіс днями розповів про те, що в особистих зустрічах кияни не були слабші, як мінімум. І це правда. Але команді десь не вистачило досвіду, десь глибини складу, а десь і тренер схибив з вибором гравців на матч, тактичними схемами і так далі.

Кажуть, що можливі кандидати на пост головного тренера Динамо - це Юрій Калитвинцев і Олексій Михайличенко. Складно сказати, чи дійсно вони зможуть вивести київський клуб на новий рівень і, хоча б, виграти УПЛ у наступному сезоні. А може, перемога над Шахтарем у Харкові дозволить Хацкевичу отримати другий шанс? Передбачити дії Ігоря Суркіса дуже складно.

А ось Паулу Фонсека виграв і УПЛ, і Кубок України. Він зараз купається в променях слави. Заслужив. Але програвати головному конкуренту теж буде неправильно. Та й є спокуса збільшити відрив від Динамо. Уявляєте, Шахтар за підсумками сезону набере на 14 очок більше? Це було б солідне досягнення, навіть з урахуванням того, що суперник з Києва зараз не в найкращій формі.

Знаючи амбітність Фонсеки, можна припустити, що він постарається виграти у Динамо. Інше питання, чи готові футболісти Шахтаря "вмирати" на полі заради перемоги в такому матчі?

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Орієнтовні стартові склади

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Патрік, Антоніо, Тайсон, Коваленко, Тете, Мораес



Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, де Пена, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Бєсєдін.

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Слова:

Тайсон (півзахисник Шахтаря)

"Мотивація на Динамо виходить зсередини. Це класико і остання гра з киянами в цьому сезоні. Так, ми вже стали чемпіонами, але постараємося вийти на поле з максимальною концентрацією, щоб перемогти. У класико емоції іноді беруть верх над здоровим глуздом. Головне - самим зробити собі свято. Ми дуже багато для цього працювали і посіли перше місце за три тури до кінця. А чи влаштують гравці Динамо чемпіонський коридор, залежить від них".

Артем Бєсєдін (нападник Динамо)

"Дуже важлива гра, треба поставитися відповідальніше. Поки в них у цьому сезоні є така можливість - запускати відлік "до нової епохи", нехай запускають. Може бути, це така остання можливість у них запустити що-небудь. А ми поки промовчимо, будемо на полі доводити. Я впевнений, що результат буде позитивний".

Прогноз від Чемпіона: 1:1

Джерело - Чемпіон.