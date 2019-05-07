Хочолава: Коли виходжу на поле, ненавиджу Динамо

Гравець Шахтаря про стосунки гравців Шахтаря і Динамо

Гравці Шахтаря і Динамо воюють лише на полі.

Про це заявив центральний захисник донецького Шахтаря і збірної Грузії Давід Хочолава.

"Спілкуємося ми поза полем? Звичайно, у нас на поле війна. Коли виходжу на поле, ненавиджу Динамо, хочу у них виграти. Але після матчу все це закінчується. Звичайно, є конкуренція, але спілкуємося все нормально один з одним. Припустимо, знаю, що Кривцов і Сидорчук куми.

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В особистому житті якщо людина сподобалася, з ним дружиш. Але коли ви на полі та ще й один у футболці Динамо, інший — Шахтаря, то там вже дружби немає", - розповів грузинський гравець.

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ Шахтар вдома розгромив Львів.

Джерело - Xsport.