Хочолава: Україна і Грузія постраждали від одних людей

Захисник донецького Шахтаря Давид Хочолава назвав військові конфлікти в Україні та Грузії схожими.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Xsport.

"В Україні дуже довго триває все це. У Грузії ми теж втратили територію, і грузинам досі за це боляче згадувати. Востаннє 2008-го все настільки швидко відбулося, що ніхто не зрозумів, як.

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Три дня погрожували, що вони будуть в Тбілісі заходити, танки стояли вже біля в'їзду до Тбілісі. Моя сім'я була в західній Грузії - в 400 км, відпочивали в Батумі, а у мене як раз збори були, і виявилося, що між нами просто війна йде. І там танки, і вони не можуть виїхати, і я теж.

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Але біль в тому, що ми територію втратили і людей, а так, щоб відчувалася сама ситуація після всього, то немає. Ми схожі чимось, і ситуація складається зараз однакова, і від одних людей", - сказав Хочолава.

Нагадаємо, в останньому матчі Шахтар розгромив ФК Львів.

Джерело - Xsport.