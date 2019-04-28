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Макаренко вперше за рік вийде в складі Андерлехту

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Макаренко вперше за рік вийде в складі Андерлехту

Опорний півзахисник Андерлехта Євген Макаренко зможе зіграти за брюссельців у матчі 6-го туру вищої групи чемпіонату Бельгії проти Брюгге. 

Про це повідомляє ТК Футбол 1/2.

Українець відновлювався після травми ахілла в минулому році, через що він провів останній матч за Андерлехт 2 грудня.

На початку березня Макаренко відновився після пошкодження, але першу гру після травми проведе лише сьогодні.

У поточному сезоні Макаренко на рахунку 20 матчів, в яких він віддав дві гольові передачі.

На даний момент Андерлехт йде на 5-му місці турнірної таблиці. Гра з Брюгге відбудеться сьогодні, 28 квітня, матч розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, нещодавно Генк переграв Гент. Також, Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом.

Джерело - Футбол 1/2.

#Макаренко, #Андерлехт, #чемпіонат Бельгії
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