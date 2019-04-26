Загинув найкращий друг Сали. Раніше помер його батько

Помер найкращий друг загиблого нападника Еміліано Сали Себастьян Рабелліно.

Про це повідомляє The Sun.

24-річний чоловік тиждень тому потрапив у смертельну автокатастрофу в місті Карлос Салас (Аргентина).

Рабелліно виступав за місцевий клуб Сан-Мартін-де-Прогресо. Раніше з'явилася інформація, що батько Сали Орасіо помер від серцевого нападу. Чоловік помер в своєму будинку в місті Прогресо.

У січні Еміліано Сала підписав контракт з Кардіффом, після чого футболіст вирушив попрощатися з партнерами по Нанту. Назад аргентинець летів на легкомоторному літаку, який розбився над Ла-Маншем. Тіло футболіста було знайдено 4 лютого на глибині 63 метрів.

Джерело - The Sun.