Грачов: Мораесу не можна було довіряти вирішальний пенальті

Нападнику Шахтаря Жуніору Мораеса не потрібно було давати бити пенальті у матчі 25-го туру УПЛ з Динамо.

Таку думку висловив колишній гравець Шахтаря Віктор Грачов.

"Жуніор Мораес не повинен був бити пенальті на останній хвилині. Як тільки він взяв м'яч, я зрозумів, що не заб'є. Людині, яку 90 хвилин гри ніхто не помічав на полі, вирішальний пенальті ні за що не можна довіряти.

Знаю, що бити повинен був Дентінью, але Жуніор вхопився за м'яч і ні з ким не бажав ділитися. Тепер, якщо раптом Шахтар не стане чемпіоном, я точно буду знати, хто винен у цьому", - сказав Грачов.