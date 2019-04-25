Нападник Шахтаря Жуніор Мораес розчарований тим, що не забив пенальті у грі проти київського Динамо.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі. Вибачте товариші по команді, вибач Шахтар", - написав Мораес.
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Triste demais, hoje tive a chance de trazer a vitória para nosso time e falhei, só quero pedir desculpa aos meus companheiros. Dias de luta! ————————————————- Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі. Вибачте товариші по команді, вибач @fcshakhtar
Раніше голкіпер Динамо Денис Бойко розповів, що кричав Мораесу після пенальті.
Джерело - Чемпіон.