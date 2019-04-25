Гравець перепросив за незабитий пенальті

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес розчарований тим, що не забив пенальті у грі проти київського Динамо.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже розчарований, у мене була можливість принести перемогу нашій команді, але я не зміг. Можливо, один з найжахливіших моментів у моїй кар'єрі. Вибачте товариші по команді, вибач Шахтар", - написав Мораес.

Раніше голкіпер Динамо Денис Бойко розповів, що кричав Мораесу після пенальті.

Джерело - Чемпіон.