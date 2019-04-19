Він розписався у воротах Славії

Форвард збірної Франції і лондонського Челсі Олів'є Жиру перетнув позначку в 10 забитих голів у єврокубках.

Для француза гол у ворота чеської Славії став десятим у цьому розіграші Ліги Європи. Це дозволило Жиру стати другим гравцем, який досяг цієї позначки в поточному сезоні в єврокубках. Раніше 10-й м'яч забив капітан Барселони Ліонель Мессі.

Так само, варто відзначити, що Жиру став першим в історії Челсі гравцем, який забив 10 голів за сезон в єврокубках.

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Джерело - Чемпіон.