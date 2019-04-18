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Реал невдовзі оформить трансфер Азара

Сьогодні 17:16 383 0
Реал невдовзі оформить трансфер Азара

Еден Азар стане вже третім підписанням Реала після Родріго та Едера Мілітао. Найближчим часом мадридці офіційно оформлять перехід гравця Челсі.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, сторони досягли домовленості ще кілька місяців тому і бельгієць з наступного сезону виступатиме на Сантьягу Бернабеу.

Окрім того, Реал продовжує розглядати варіант з придбанням півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Однак в мадридському клубі скептично ставляться до вміння футболіста грати ключову роль у вирішальні моменти.

Дві поразки Манчестер Юнайтед від Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів лише підтвердили побоювання "вершкових", тому 150 мільйонів євро за Погба в Реалі вважають завищеною ціною.

Нагадаємо, Зідан та Перес сваряться через трансфер Погба.

Також, Іско вирішив залишитися в Реалі.

Джерело - Футбол 24.

#Азар, #Погба, #Реал
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