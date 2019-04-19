Вільярреал пропустив найбільше голів в історії Ліги Європи

Іспанський клуб розділив першу позиції зі своїми земляками

Іспанський Вільярреал продемонстрував найгіршу гру в захисті в історії Ліги Європи.

Після закінчення матчу 1/4 фіналу між Валенсією і Вільярреалом стало відомо, що кількість голів, пропущених Вільярреалом за весь час виступів у Лізі Європи, досягло позначки 92 м'ячі.

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Однак, аналогічну кількість м'ячів пропустив й інший іспанський клуб — Атлетик з Більбао. Третє місце посідає віденський Рапід - 88.

Відеоогляд матчу Валенсія — Вільярреал можна дивитися у нас на сайті.

Джерело - iSport.