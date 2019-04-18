Сьогодні, 18-го квітня відбулися чвертьфінальні матчі Ліги Європи УЄФА.
Ліга Європи
Чвертьфінал, другий матч
18 квітня
Валенсія - Вільяреал 2:0 (1:0)
Перший матч 3:1
Голи: 1:0 - 13 Латорре, 2:0 - 54 Парехо
Наполі - Арсенал 0:1 (0:1)
Перший матч 0:2
Гол: 0:1 - 36 Ляказет
Айнтрахт - Бенфіка 2:0 (1:0)
Перший матч 2:4
Голи: 1:0 - 36 Костич, 2:0 - 67 Роде
Челсі - Славія 4:3 (4:1)
Перший матч 1:0
Голи: 1:0 - 5 Педро, 2:0 - 9 автогол Делі, 3:0 - 17 Жиру, 3:1 - 25 Соучек, 4:1 - 27 Педро, 4:2 - 51 Шевчик, 4:3 - 54 Шевчик
Нагадаємо, визначились усі півфінальні пари Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.