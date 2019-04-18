Валенсія — Вільяреал: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Сьогодні, 17 квітня, відбудеться іспанське дербі Валенсія — Вільяреал у рамках 1/4 фіналу Ліги Європи.
В Україні матч Валенсія — Вільяреал покаже в прямому ефірі ресурс Oll.tv Початок о 22:00. Трансляція платна.
Актуально: Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі — зі Славією. Чвертьфінальні матчі Ліги Європи
Також матч у запису покаже телеканал Футбол 2. Прем'єра о 23:55.
Нагадаємо, у першому матчі Валенсія без проблем переграла Вільяреал.
Варто зазначити, що визначились усі півфінальні пари Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.