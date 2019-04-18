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Ліга Європи на Чемпіоні
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі — зі Славією. Чвертьфінальні матчі Ліги Європи

Сьогодні, 18 квітня, відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Усі ігри розпочнуться о 22:00 за Києвом.

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Ліга Європи

1/4 фіналу

11 квітня

Наполі — Арсенал

22:00 Неаполь, Італія. Сан-Паоло

Челсі — Славія

22:00 Лондон, Англія. Стемфорд Бридж

Айнтрахт — Бенфіка

22:00 Франкфурт-на-Майні, Німеччина. Коммерцбанк-Арена

Валенсія — Вільяреал

22:00 Валенсія, Іспанія. Месталья

Нагадаємо, Манчестер Сіті в драматичному матчі покинув Лігу чемпіонів. А Ліверпуль впевнено пробився до півфіналу.

Джерело - Чемпіон.

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