Сьогодні, 18 квітня, відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.
Усі ігри розпочнуться о 22:00 за Києвом.
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Ліга Європи
1/4 фіналу
11 квітня
Наполі — Арсенал
22:00 Неаполь, Італія. Сан-Паоло
Челсі — Славія
22:00 Лондон, Англія. Стемфорд Бридж
Айнтрахт — Бенфіка
22:00 Франкфурт-на-Майні, Німеччина. Коммерцбанк-Арена
Валенсія — Вільяреал
22:00 Валенсія, Іспанія. Месталья
Нагадаємо, Манчестер Сіті в драматичному матчі покинув Лігу чемпіонів. А Ліверпуль впевнено пробився до півфіналу.
Джерело - Чемпіон.