Колишній тренер луцької Волині Віталій Кварцяний порівняв рівень української Прем'єр-ліги та першої ліги

Його слова наводить FootballHUB.

"Вважаю, що не перша ліга підтягується до УПЛ, а УПЛ опускається за рівнем гри до першої. Зараз ми бачимо порожні стадіони. Якщо зміниться ментальність людей, захочуть ходити на стадіон, то може гравці стануть грати в інший футбол. Цікавий, напружений, не такий, коли тримають м'яч і по півгодини воріт не бачать", - сказав Кварцяний.