Колишній тренер луцької Волині Віталій Кварцяний порівняв рівень української Прем'єр-ліги та першої ліги
Його слова наводить FootballHUB.
"Вважаю, що не перша ліга підтягується до УПЛ, а УПЛ опускається за рівнем гри до першої. Зараз ми бачимо порожні стадіони. Якщо зміниться ментальність людей, захочуть ходити на стадіон, то може гравці стануть грати в інший футбол. Цікавий, напружений, не такий, коли тримають м'яч і по півгодини воріт не бачать", - сказав Кварцяний.
Нагадаємо, Волинь в останньому турі першої ліги перемогла Оболонь.
Тим часом клуб першої ліги позбавили професіонального статусу.
Джерело - FootballHUB.