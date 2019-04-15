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Кварцяний: Якщо фанати захочуть ходити на стадіон, то може футболісти стануть грати краще

Сьогодні 10:16 1177 0
Екс-керманич Волині вважає, що рівень УПЛ опустився
Кварцяний: Якщо фанати захочуть ходити на стадіон, то може футболісти стануть грати краще

Колишній тренер луцької Волині Віталій Кварцяний порівняв рівень української Прем'єр-ліги та першої ліги

Його слова наводить FootballHUB.

"Вважаю, що не перша ліга підтягується до УПЛ, а УПЛ опускається за рівнем гри до першої. Зараз ми бачимо порожні стадіони. Якщо зміниться ментальність людей, захочуть ходити на стадіон, то може гравці стануть грати в інший футбол. Цікавий, напружений, не такий, коли тримають м'яч і по півгодини воріт не бачать", - сказав Кварцяний.

Нагадаємо, Волинь в останньому турі першої ліги перемогла Оболонь.

Тим часом клуб першої ліги позбавили професіонального статусу.

Джерело - FootballHUB.

#Кварцяний, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #ПФЛ, #Перша ліга, #Волинь
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