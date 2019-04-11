Суми позбавлені професіонального статусу

Згідно з рішенням КДК ПФК Суми за маніпулювання результатами матчів позбавлений професіонального статусу. Команди клубу будуть виключені з усіх змагань, у яких беруть участь.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Нагадаємо, Суми також мали проблеми із заявкою на другу частину сезону і не змогли зіграти проти Агробізнеса. Пізніше стало відомо, що клуб підробив довідку про медогляд гравців.
Наразі Суми перебувають на 13-му місці Першої ліги, маючи у своєму активі 15 очок після 19 турів.
Джерело - Чемпіон.