Англійський Ліверпуль обіграв португальський Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Для головного тренера мерсисайдської команди Юргена Клоппа ця перемога стала 400-ю в тренерській кар'єрі.

Про це повідомляє Opta Sports.

111 перемог він здобув з Ліверпулем, 180 - з дортмундською Боруссією і 109 - з Майнцом.

400 - Tonight was Jurgen Klopp’s 400th win as a manager in all club competitions, 111 of which have been with Liverpool (180 with Borussia Dortmund, 109 with 1. FSV Mainz 05). Boom. #LIVPOR pic.twitter.com/HkLh6owRXM