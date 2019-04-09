Ліверпуль впевнено переграв Порту

У Лізі чемпіонів стартували матчі 1/4 фіналу. Англійський Ліверпуль вдома приймав португальський Порту.
Ліверпульці забили швидкий гол на 5 хвилині. Відзначився Кейта. А вже на 22 хвилині Фірміно подвоїв перевагу.
Дивіться на Чемпіоні: Ліверпуль - Порту 2:0: відео голів та огляд матчу
Натомість вже в другому таймі команди голів не забивали.
2:0 - впевнена перемога ліверпульців на власному полі.
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Ліга чемпіонів
1/4 фіналу
9 квітня
Ліверпуль — Порту (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Кейта, 2:0 - 22 Фірміно.
Нагадємо, Депай може перейти в Ліверпуль.
Джерело - Чемпіон.