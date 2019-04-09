Ліверпуль впевнено переграв Порту

У Лізі чемпіонів стартували матчі 1/4 фіналу. Англійський Ліверпуль вдома приймав португальський Порту.

Ліверпульці забили швидкий гол на 5 хвилині. Відзначився Кейта. А вже на 22 хвилині Фірміно подвоїв перевагу.

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Натомість вже в другому таймі команди голів не забивали.

2:0 - впевнена перемога ліверпульців на власному полі.

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Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

9 квітня

Ліверпуль — Порту (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Кейта, 2:0 - 22 Фірміно.

Нагадємо, Депай може перейти в Ліверпуль.

Джерело - Чемпіон.