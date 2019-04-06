Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо отримав чергове покарання від клубу. Футболіст оштрафований на тижневу зарплату.

Про це повідомляє RMC Sport.

Причиною покарання став пост у Instagram Патріса Евра, який радів невдачі ПСЖ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед. Рабйо мав необережність "лайкнути" даний пост, що не залишилось без уваги керівництва клубу.

Рабйо має право оскаржити дане покарання, проте наразі не зробив цього.

Нагадаємо, Реал і Рабйо досягли усної домовленості про трансфер.

Також Барселона намагалася переманити Рабйо до свої лав.

Джерело - football24.