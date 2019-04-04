Зірка ПСЖ може потрапити в Реал

Півзахисник ПСЖ Адріан Рабйо наприкінці сезону може стати гравцем Реала.

Про це повідомляє As.

24-річний хавбек дав усну згоду представникам мадридського клубу про літній перехід. У француза закінчується термін контракту з ПСЖ, тому в Реал він перейде безкоштовно на правах вільного агента.

Читайте також: Реал поступився лише Уесці за кількістю пропущених голів

Мадридці влітку планують внести зміни до складу, і Рабйо відповідає вимогам головного тренера команди Зінедіна Зідана. Рік тому Реал вже розглядав варіант з підписанням Адріана у зв'язку з відходом Матео Ковачича в оренду до Челсі, але трансфер в результаті узгоджений не був.

Раніше на француза претендувала Барселона, але каталонці вийшли з переговорів через завищені вимоги матері і агента футболіста.

Нагадаємо, Реал програв Валенсії.

Джерело - As.