Газзаєв: Є надія, що після виборів відносини між Росією та Україною зміняться

Валерій Газзаєв вважає, що президентські вибори змінять футбольні відносини між Росією та Україною.

Про це сказав сам колишній тренер київського Динамо.

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"Чи можуть вибори в Україні привести до того, що в якийсь момент російські і українські команди перестануть розводити при жеребкуваннях? Можливо.

Є надія, що після виборів цей момент наблизиться. Два братніх народи повинні жити у мирі, як це було завжди. Наші команди повинні їздити одина до одної.

У 2013 році обговорювалося створення спільного чемпіонату - ідеальний варіант був би. Нічого неможливого немає ," - сказав Газзаєв.