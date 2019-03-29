Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін

Президент України Петро Порошенко має бути переобраний на другий термін на виборах 2019-го року.
Таку думку висловив глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич.
"Той курс, який зараз є, - інтеграція в Європу і НАТО - найбільш правильний. Тому я не думаю, що варто щось міняти. Чинний президент повинен продовжувати виконувати свої функції.
Не знаю тих інших кандидатів - що у них в голові. Мені дуже хочеться, щоб мої діти і внуки жили в європейській державі. Від цього і відштовхувався.
В принципі, про свій вибір на попередніх кампаніях я не шкодував ніколи. Кожен президент щось зробив для України. А за Януковича я не голосував", - сказав Маркевич.
Мирон Маркевич є довіреною особою Петра Порошенка на цих виборах.
Нагадаємо, що тренер Динамо взагалі не збирається йти на вибори.
Раніше гравці Зорі виклали фото з кандидатом у президенти.
Джерело - Футбол 24.