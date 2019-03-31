Зірки спорту, які проголосували на виборах президента

Сьогодні в Україні відбуваються президентські вибори. Зірки спорту досить активно беруть участь у голосуванні та викладанні світлин з цієї події на своїх сторінках в соціальних мережах
Лілія Подкопаєва
Олександр Шовковський
Віталій Кличко
Жан Беленюк
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После 5ти лет «життя по-новому», решил впервые в жизни пойти на выборы! Пускай моя новая стрижка празднично ознаменует новый виток и хлипкую надежду, в ожидании проростания чего-то качественно лучшего, как у меня на голове, так и у нас в стране:))))) p.s. В качественные изменения на собственной голове верю больше;) #надейтесьнасебя
Легкоатлетка Юлія Левченко вперше в житті проголосувала.
Джерело - Чемпіон.
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