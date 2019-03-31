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Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
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Юнацька збірна України пробилася на Євро-2019
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Українки здобули золото чемпіонату Європи з карате
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Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України
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Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
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Гвоздик захистив титул чемпіона WBC у напівважкій вазі. Як це було
Сьогодні 06:50 14105
Прокунін покинув пост тренера збірної України
29.03.2019 22:01 1753 2
Маркевич: Порошенка треба переобирати на другий термін
29.03.2019 20:30 5531 6
Канал Футбол транслюватиме чемпіонат Бельгії
29.03.2019 14:29 1113
WBA підтвердила відмову Усика від пояса
29.03.2019 10:59 1363
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Зірки спорту, які проголосували на виборах президента
Зірки спорту, які проголосували на виборах президента Valeriy Ruchka
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Порошенко чомусь привітав Усика з перемогою. Ляп президента на виборчій дільниці
Порошенко чомусь привітав Усика з перемогою. Ляп президента на виборчій дільниці Valeriy Ruchka
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Центровий Портленда отримав травму, яка наводить жах (18+)
Центровий Портленда отримав травму, яка наводить жах (18+) Valeriy Ruchka
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Кличко приїхав на виборчу дільницю на велосипеді
Кличко приїхав на виборчу дільницю на велосипеді Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:20 418
Олександр Гвоздик переміг технічним нокаутом Дуду Нгумбу: огляд бою
Олександр Гвоздик переміг технічним нокаутом Дуду Нгумбу: огляд бою Андрій Твердохліб
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Зірки спорту, які проголосували на виборах президента

Сьогодні 18:00 Valeriy Ruchka 1275 0
Зірки спорту, які проголосували на виборах президента

Сьогодні в Україні відбуваються президентські вибори. Зірки спорту досить активно беруть участь у голосуванні та викладанні світлин з цієї події на своїх сторінках в соціальних мережах

Лілія Подкопаєва

Олександр Шовковський

Віталій Кличко

Жан Беленюк

Легкоатлетка Юлія Левченко вперше в житті проголосувала.

Джерело - Чемпіон.

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