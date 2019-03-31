Зірки спорту, які проголосували на виборах президента

Сьогодні в Україні відбуваються президентські вибори. Зірки спорту досить активно беруть участь у голосуванні та викладанні світлин з цієї події на своїх сторінках в соціальних мережах

Лілія Подкопаєва

Олександр Шовковський

Віталій Кличко

Жан Беленюк

Легкоатлетка Юлія Левченко вперше в житті проголосувала.

Джерело - Чемпіон.

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