Шевченко: Люди мають зрозуміти, що я - тренер

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не може змусити людей зрозуміти, що він більше не футболіст.

Про це розповів сам фахівець.

"Найбільша складність з якою я стикаюся, це змусити людей зрозуміти, що я більше не футболіст. Я - тренер. Я відчуваю себе тактиком на 100 відсотків. Я думаю, розраховую, дію зовсім інакше, ніж це було раніше. Зараз у мене більше думок, доводиться менше спати", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, що в останньому матчі підопічні Шевченка зіграли внічию зі збірною Португалії.

Раніше повідомлялося, що Шевченко готовий очолити клуб.

Джерело - Football Italia.