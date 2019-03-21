Миколенко: Тренерський штаб розповість, як нейтралізувати Роналду

Тренерський штаб збірної України розповість захисникам, як зупинити нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Про це розповів захисник Динамо Віталій Миколенко порталу FootBoom.

"У збірної класна атмосфера, всіх приймають дуже добре і позитивно. Не можу сказати, що відчуваю себе новачком. Зараз ставлю перед собою максимальні цілі і завдання як в клубі, так і в збірній", - сказав Миколенко.