Миколенко: Тренерський штаб розповість, як нейтралізувати Роналду

Тренерський штаб збірної України розповість захисникам, як зупинити нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду.
Про це розповів захисник Динамо Віталій Миколенко порталу FootBoom.
"У збірної класна атмосфера, всіх приймають дуже добре і позитивно. Не можу сказати, що відчуваю себе новачком. Зараз ставлю перед собою максимальні цілі і завдання як в клубі, так і в збірній", - сказав Миколенко.
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"Тренерський штаб нам розповість, як нейтралізувати Роналду", - підсумував захисник Динамо.
Нагадаємо, що Шевченко взяв на матч із Португалією 25 футболістів.
Раніше українську збірну тепло зустріли в Лісабоні.
Джерело - FootBoom.