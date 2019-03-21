Українські вболівальники радо вітали національну збірну

У середу ввечері збірна України прибула до Лісабона на матч відбіркового етапу Євро-2020 проти збірної Португалії.

Футболістів в аеропорту зустрічали вболівальники, які вітали українську команду гаслом "Україна-Україна!". Також вони брали автографи та фотографувалися з гравцями.

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Нагадаємо, на матчі Португалія — Україна очікується аншлаг. А тим часом на домашні матчі збірної почали продаж абонементів.

Джерело - Чемпіон.