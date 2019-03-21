Батьки хлопця переїхали на Апеніни в кінці 90-х

13-й річний вихованець Мілана Владислав Нагрудний, який народився в Італії і подає великі надії, прагне грати за збірну України.

Про це розповів його батько Футболу 24.

"Він хоче грати за Україну. Звичайно. Владу дуже сподобалися ті хлопці із київського Динамо, проти яких він грав у фіналі мінського турніру", - заявив батько футболіста.

Нагадаємо, на початку лютого команда Мілан U-14 здобула перемогу над ровесниками з київського Динамо у фіналі престижного міжнародного турніру у Мінську. Єдиний гол у ворота динамівців забив Владислав Нагрудний.

Нещодавно оприлюднили претендентів на звання найкращого гравця УПЛ у лютому-березні.ъ

Раніше збірна України прилетіла до Португалії.

Джерело - dynamomania.