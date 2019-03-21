Українська Прем'єр-ліга початку голосування за найкращого гравця лютого та березня.
Серед номінантів футболісти, які визнавалися найкращими в турі - Мар'ян Швед (Карпати), Олександр Караваєв (Зоря), Віктор Коваленко (Шахтар) і Віктор Циганков (Динамо).
Також в голосуванні беруть участь Олександр Бандура (ФК Львів), Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ), Тайсон (Шахтар) та Олександр Пихальонок (Маріуполь).
Проголосувати можна на сайті УПЛ.
Нагадаємо, збірна України прилетіла до Португалії.
Джерело - УПЛ.