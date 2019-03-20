Мораес: Дивлюся на Шевченка як на легенду

Жуніор Мораес, який вчора був вперше викликаний в збірну України, зізнався, що дуже радий можливості попрацювати з Андрієм Шевченком.

Про це сказав сам форвард.

"Дуже радий, що можу грати за збірну України. Хочу допомогти національній команді. Я знаю багатьох хлопців, які виступають за збірну. Вже давно знайомий з Андрієм Шевченком. Це людина, яка зробила багато для футболу. Я завжди дивлюся на нього як на легенду, а тепер ми будемо працювати разом", - сказав Мораес.

Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав паспорт України, і вже прибув до табору національної збірної, де вже провів перше тренування.

Джерело - sport.ua.