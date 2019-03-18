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Мораес став громадянином України

Сьогодні 14:00 769 0
Мораес став громадянином України

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко повідомляє офіційний сайт гірників.

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Жуніор грає в Україні з 2012 року. За цей час у складі донецького Металурга, Динамо і Шахтаря він провів 186 матчів, забивши 92 голи. 32-річний форвард з 16-ма голами поки найкращий бомбардир УПЛ в цьому сезоні.

Мораес тепер зможе виступати за збірну України. Він може бути довикликаний в стан збірної вже на найближчі матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу

Нагадаємо, Мораес на початку березня подав документи для отримання українського громадянства.

Джерело - Шахтар.

#Шахтар, #Донецьк, #Мораес, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга
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